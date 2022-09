In Buchen soll es noch 2022 losgehen

Buchen. Detailplanungen und ausstehende Genehmigungen sollen der Grund dafür sein, dass sich in Buchen der Breitbandausbau verzögert hat. Nach Angaben von „BBV Deutschland“ soll es in der Kernstadt und in Hainstadt noch in diesem Jahr losgehen. Eigentlich sollten Bauarbeiter im Juli in der Buchener Kernstadt damit beginnen, Glasfaserkabel an die Häuser jener Haushalte zu legen, die einen Vertrag mit „BBV Deutschland“ abgeschlossen haben.

Das zumindest hatte Thomas Fuchs, Pressesprecher des Unternehmens Anfang Juni angekündigt. Dass bis heute nichts passiert ist, führt er auf „Detailplanungen“ und behördliche Genehmigungen zurück, die noch nicht erteilt worden seien. mb