Imposante Geräusche

Speyer. Zehn Jahre hat es gedauert, bis die Transall C-160 wieder in den Gehörgängen der Zaungäste vibrierte. Im Kleinen nur, aber mit unheimlicher Größe. Als Peter Horsch den Hebel im Cockpit des ehemaligen Militärflugzeugs drückt, ist das das Signal für die Hilfsturbinen, Vollgas zu geben. Die Dezibelzahl ist ebenso imposant wie der Vogel an sich. Er birgt aber auch Tücken. Es ist der Glanz in den Augen von Peter Horsch, der in einem automatisch die Lust darauf weckt, mehr von der Transall zu erfahren, die seit vielen Jahren im Technik Museum Speyer stationiert ist. Der Mann aus Hockenheim ist Hobbyflieger, sozusagen „Showpilot“, wie er es selbst mit einem Lachen nennt. Mit einem Militärtransportflugzeug macht er auf Kunstflugtagen mit. In Speyer ist er der Experte schlechthin für die „Trans“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1