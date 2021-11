Impfstation am Caritas in Vorbereitung

Main-Tauber-Kreis. Am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, am Krankenhaus Tauberbischofsheim und am Krankenhaus Wertheim sollen zeitnah dauerhafte Impfstationen eingerichtet werden. Die Vorbereitungen laufen, Termine gibt es aber noch keine.

Zu den drei vorgesehenen Impfstationen an den Krankenhäusern im Landkreis äußert sich Dr. Franz Hoch, der zugleich Beauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg an der Notfallpraxis in Bad Mergentheim und Pandemiebeauftragter für den Main-Tauber-Kreis ist: „Die Idee zum Aufbau von Mini-Impfzentren“ im Landkreis „stammt von mir und liegt seit gut vier Wochen in der Pipeline.“