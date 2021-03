Weikersheim. Rund fünf Millionen Euro investiert die Kreisbau Main-Tauber in Weikersheim. In Bahnhofsnähe entstehen auf dem ehemaligen Kampa-Grundstück 21 Wohneinheiten. Auf dem Areal zwischen Bahnhofstraße und Kelterstraße soll ein Bau mit einer Wohnfläche von insgesamt 1483 Quadratmetern entstehen. Am Dienstag erfolgte auf dem knapp 2700 Quadratmeter großen Gelände der offizielle erste Spatenstich.

„In Weikersheim gibt es eine große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum“, betonte Bürgermeister Klaus Kornberger. Die genossenschaftlich organisierte Kreisbau Main-Tauber eG, deren nebenamtlicher Vorsitzender er ist, leiste in dem Sektor einen wesentlichen Beitrag, um der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken. Bereits im Sommer soll der Rohbau fertiggestellt sein.