„Ich würde zu diesem Schritt raten“

Buchen. Ein Verein, der zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen beschäftigt hat – das erscheint für viele noch fremd, denn Vereine leben in den Köpfen der Bevölkerung von Ehrenamtlichen. Doch die Anforderungen an die Führungsebene eines Vereins sind gestiegen, für viele ist das neben Familien und Beruf nicht mehr leistbar.

Der TSV Buchen ist schon vor rund 20 Jahren den Schritt in die Hauptamtlichkeit gegangen. „Wir haben ein Zimmer im Sportheim leer geräumt und dort eine Geschäftsstelle eingerichtet“, erinnert sich der Vorsitzende Kurt Bonaszewski im FN-Gespräch. Mittlerweile ist die Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle für 24 Stunden in der Woche beschäftigt. Zudem hat der TSV seit dem 1. Januar 2020 eine hauptamtliche Geschäftsführerin.