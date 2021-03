Ahorn. Die Kindergarten-Gebäude in Eubigheim (im Besitz der Kirche) und Schillingstadt (Gemeindeeigentum) sind sanierungsbedürftig. Zudem wird mehr Platz gebraucht. Der Ahorner Gemeinderat vergab bei seiner Sitzung die Planungsaufträge dazu an zwei Büros.

Da an beiden Standorten genügend Flächen für einen ebenerdigen Anbau vorhanden sind, wäre auch eine Erweiterung im Rahmen der notwendigen Sanierung sinnvoll. Die Überlegung ist, die Gruppenräume in Schillingstadt und Eubigheim so zu vergrößern, dass bis zu 25 Kinder aufgenommen werden könnten. Damit würden insgesamt acht zusätzliche Plätze geschaffen.

Zudem wurde über den hohen Bedarf an Betreuungsplätzen in den Gemeinde Ahorn diskutiert.