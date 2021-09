Hohe Zahlen bei der Briefwahl

Odenwald-Tauber. Viele Bürger wollen am 26. September auf den Gang ins örtliche Wahllokal verzichten. Dieser bundesweite Trend ist auch in der Region Odenwald-Tauber spürbar, wie eine Umfrage der Fränkischen Nachrichten bei den Kommunen ergab. Noch vor einigen Jahren musste man stichhaltige Gründe dafür angeben, warum man seine Stimme per Briefwahl abgeben und nicht ins Wahllokal gehen kann. Heute ist das nicht mehr der Fall. Und die Bürger machen von der Briefwahl-Möglichkeit regen Gebrauch. Rekordverdächtig sind beispielsweise die Zahlen aus der Kurstadt Bad Mergentheim. Am 17. September, so ließ Pressesprecher Carsten Müller die FN-Redaktion wissen, lagen von den 17 262 Wahlberechtigten bereits über 6000 Briefwahl-Anträge vor.

