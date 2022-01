Hoffnung bei den Vereinen schwindet

Neckar-Odenwald-Kreis. Im November waren die Fastnachtsvereine in der Region noch zuversichtlich, Präsenzveranstaltungen in der neuen Kampagne durchführen zu können. Voller Euphorie wurde vielerorts die neue Saison eröffnet. Jetzt, einige Wochen vor dem eigentlichen Start, kommt die Ernüchterung: Bis mindestens zum 1. Februar gilt in Baden-Württemberg aufgrund der hochansteckenden Omikron-Variante die Alarmstufe II. An einen Fastnachtsumzug oder gar eine Prunksitzung im Innenraum ist derzeit nicht zu denken. Die FN haben bei einigen Vereinen im Landkreis stellvertretend nachgefragt, was bereits abgesagt ist, und was stattdessen stattfinden soll.

Noch nicht abgesagt ist unter anderem der Rosenmontagsumzug und der „Gänschmarsch“ in Buchen.