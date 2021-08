Höchste Ehre für Gernot Wamser

Tauberbischofsheim. Nach Dr. Thomas Bach, Hela Julier und Eberhard Bärthel hat Gernot Wamser als vierter Tauberbischofsheimer Bürger die Schlossmedaille – die höchste Auszeichnung der Stadt – erhalten. Die Festredner, Bürgermeisterin Anette Schmidt, Kerstin Haug-Zademack, Vorsitzende der Tauberfränkischen Heimatfreunde, sowie Oberstudiendirektor a. D. Hermann Müller würdigten Wamsers vielfältige Verdienste zum Wohle der Stadt.

Kerstin Haug-Zademack sagte bei der Feierstunde auf dem Tauberbischofsheimer Schlossplatz: „Gernot Wamsers Engagement in all den Jahren bis heute können wir nicht hoch genug einschätzen.“ Wamsers Appell an seine Gäste: „Freuen Sie sich an Ihrer schönen Heimatstadt, seien Sie dankbar dafür und pflegen Sie unser Bischeme.“