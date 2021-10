Würzburg. Das Würzburger Gartenamt ist an der Mainkaipromenade auf ein historisches Juwel gestoßen: es fand Teile eines barocken Hafenareals. Am südlichen Ende der Promenade liegt ein nur wenig einsehbarer Ort: das Maingärtchen. Auf der Promenaden- und der Straßenseite ist es von hohen Natursteinmauern umgeben. Hier begann das Gartenamt im Frühjahr mit den Bauarbeiten für die Anlage eines kleinen Gärtchens. Bei den Erdarbeiten stießen Mitarbeiter des Gartenamtes auf einen massiven Mauerwerkskörper aus Natursteinblöcken. Schnell wurde klar, auf welches historische Juwel man gestoßen war: die sehr gut erhaltenen Reste einer Slipanlage (Bootsrampe) aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Daher hat das Gartenamt seine Planung an die neuen Gegebenheiten angepasst, um das Bauwerk in seiner Bedeutung zu würdigen.

