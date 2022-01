Historische Substanz erhalten

Wertheim. Eine Interessensgemeinschaft hat die denkmalgeschützten Häuser in der Mühlenstraße erworben. Die Sanierung geht voran. Wenn alles fertig ist, sollen dort vier Wohneinheiten mit insgesamt 300 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Von außen ist kaum zu erkennen, dass die Sanierung bereits begonnen haben. Doch schon bald wird die Öffentlichkeit davon Kenntnis nehmen, denn in etwa 14 Tagen wird die Straße für zwei bis drei Wochen nur einspurig befahrbar sein, da die Sicherungsarbeiten an der Außenmauer anstehen. Eine Ampelanlage regelt dann den Verkehr. Wenn keine Frostgefahr mehr besteht, kommt es später erneut zu einer einspurigen Sperrung. Im Inneren wurde schon kräftig gearbeitet.

