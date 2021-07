Helikopter suchen nach Mängeln

Neckar-Odenwald-Kreis. Ab dem heutigen Montag bis Freitag, 23. Juli, untersucht die Süwag-Netztochter Syna GmbH das Hochspannungsnetz im Neckar-Odenwald-Kreis aus der Luft. Zu diesem Zweck fliegen die Netzexperten mit dem Helikopter die Trasse Meter für Meter ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie fliegen dabei so nah wie möglich an die insgesamt 40 Kilometer lange Freileitung heran und nehmen jedes Detail genau unter die Lupe: In welchem Zustand sind die Masten? Sind Leitungen beschädigt? Wird der Sicherheitsabstand zu Bäumen und Gebäuden eingehalten?

Jede Beobachtung wird festgehalten, damit die Situation später bewertet und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden können. Etwa 150 Hochstrommasten im Kreis werden dabei angeflogen.