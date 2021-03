Seckach. Seit über zwei Jahrzehnten beschäftigen sich Gemeindeverwaltung und Gemeinderat mit der Frage nach einer neuen und zukunftsträchtigen Nutzung des ehemaligen Empfangsgebäudes am Seckacher Bahnhof. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde nun ein Lichtblick im Dunkel der Nutzungswerbung verkündet. Als Grundlage hierfür diente die Tatsache, dass der langjährige Seckacher Hausarzt Dr. Helmut Bender seine Arztpraxis aus Altersgründen in jüngere Hände legen möchte. Nach einem Übergangszeitpunkt mit Einarbeitung möglicher Nachfolger soll dann die Praxis in die ehemaligen Räume des Empfangsgebäudes am Bahnhof einziehen. Zudem sollen acht Wohnungen entstehen, wie der mögliche Investor Thomas Schließmann informierte.

