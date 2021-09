Hasenbusch bleibt Vorsitzender der Lebenshilfe Main-Tauber

Main-Tauber-Kreis. „Der Main-Tauber-Kreis steht weiter zur Lebenshilfe“, versicherte Sozialdezernentin Elisabeth Krug bei der Generalversammlung der Lebenshilfe Main-Tauber am Freitag in Edelfingen. Trotz aller Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie konnte der Vorsitzende des Vereins, Jörg Hasenbusch, eine durchaus positive Bilanz für die zurückliegenden zwei Jahre ziehen.

Welch hohen Stellenwert die Arbeit der Lebenshilfe bei der Landesregierung einnimmt, machte der Landtagsvizepräsident und Abgeordnete des Main-Tauber-Kreises, Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, in seinem Grußwort deutlich. Bei den Neuwahlen wurde Jörg Hasenbusch als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt, als neuer Geschäftsführer stellte sich Peter Büche vor. In der Verwaltung wird Miriam Göttert ihre Arbeit aufnehmen.