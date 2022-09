Halbes Jahrhundert Dorfmuseum

Weikersheim. Ein richtiges Jubiläum steht Weikersheim ins Haus: 50 Jahre Dorfmuseum – es soll mit einem Festabend am 9. September gefeiert werden. Ab 20.30 Uhr wird der „Fruchtkasten“ mit Tanz und Klang lebendig.

Es war eine große Sache, als zur Kärwe 1972 das Tauberländer Dorfmuseum erstmals seine Pforten öffnete: Rund 150 Festgäste, darunter Fürst Kraft zu Hohenlohe-Langenburg und Fürst Albrecht zu Hohenlohe-Jagstberg, hochrangige Vertreter von Land, Kreis, Kommune: Auf dem Marktplatz, in der Stadthalle und im Museum versammelte sich schlicht, was Rang und Namen hatte in der Region. Der Grund: Was Sammler und Volkskundler Meider in Jahren zusammengetragen hatte, war einzigartig, neu und, so das allgemeine Lob, weit über ein reines Heimat- oder Regionalmuseum hinausreichend.