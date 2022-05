Häuser erzählen ihre Geschichte(n)

Niederstetten. Spannende Nieder-stettener Geschichte beim Spazierengehen entdecken – mit einer Mobilphone-App ist das jetzt möglich. Federführend war dabei der rührige örtliche Heimatverein.

Den „Historischen Stadtrundgang“ gibt es in der Stadt Niederstetten schon lange. Allerdings „analog“ und/oder übers Infoamt buchbar. Jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wer ein modernes Mobiltelefon hat (also fast jeder), der kann sich jetzt in den neuen „Audioguide Niederstetten“ einloggen und wird unkompliziert durch die Stadt geleitet. Ganz einfach ist es, wenn man vor den wichtigen historischen Gebäuden der Stadt steht. Dort sind statt der bisherigen grünen Schilder mit den kurzen Beschreibungen nun moderne QR-Codes angebracht. Die scannt man mit dem Handy ein – und das Gebäude erzählt seine interessante Geschichte.

