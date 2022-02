„Habe keine Erklärung für Kinderleid“

Rom. Die Gefahren des Glaubens, die Übel der Gesellschaft, aber auch persönliche Anekdoten: Papst Franziskus hat in einem TV-Interview über die Herausforderungen der katholischen Kirche gesprochen und daneben Privates erzählt. Auf eine emotionale Frage wusste der Pontifex dabei keine Antwort. Moderator Fabio Fazio hatte Franziskus gefragt, warum Gott es zulasse, dass Kinder leiden müssten. „Dafür habe ich keine Erklärung“, sagte der 85-Jährige. „Ich habe meinen Glauben, versuche Gott, meinen Vater, zu lieben. Aber warum Kinder leiden, darauf habe ich keine Antwort.“

In dem knapp einstündigen Interview fehlte ein brisantes Thema. Über die Missbrauchsskandale der vergangenen Jahrzehnte in der katholischen Kirche, deren jüngste Erkenntnisse zuletzt in Deutschland für Aufsehen gesorgt hatten, wurde nicht gesprochen. Kritiker bemängeln, dass Kindesmissbrauch durch Geistliche in Italien noch viel zu wenig untersucht werde. Ansonsten verurteilte Franziskus, der aus dem Vatikan zugeschaltet war, eine immer aggressiver werdende Gesellschaft scharf. „Ich denke an die Schulen, an Mobbing.“ dpa

