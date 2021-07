Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel. © Kugler, Steffen

Herzlich gratuliere ich zu 75 Jahren Fränkische Nachrichten! Denn es ist keineswegs selbstverständlich, dass sich eine Zeitung über so viele Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen hinweg in der weiten Medienlandschaft behauptet. Doch die Fränkischen Nachrichten wissen seit der ersten Ausgabe vom 30. Juli 1946 zu überzeugen – nicht nur als verlässliche Informationsquelle, sondern auch als eine in der Region fest verwurzelte Lokalzeitung, die gleichsam die Sprache der Leserinnen und Leser zu sprechen versteht und weiß, was sie bewegt.

Ob im Main-Tauber-Kreis oder im Neckar-Odenwald-Kreis – die Traditionszeitung erweist sich als aufmerksame Begleiterin des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Geschehens vor Ort. Und mehr noch: Tag für Tag bringt sie die grundlegende Bedeutung einer freien und unabhängigen Presse zum Ausdruck, die verschiedenste Ereignisse beleuchtet, hinterfragt, kommentiert und einordnet, um in einer komplexen Welt Orientierung zu bieten und gesellschaftliche Debatten anzustoßen.

Den wichtigen Beitrag zu einer lebendigen Demokratie, den die Fränkischen Nachrichten mit kompetentem und ansprechendem Journalismus bieten, wissen ihre Leserinnen und Leser ganz offensichtlich zu schätzen. Dafür spricht schon allein das 75. Jubiläum. Ihnen wünsche ich auch weiterhin viel Freude an der Zeitungslektüre – und dem Verlag und der Redaktion auch künftig viel Erfolg!

