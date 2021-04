Stuttgart. Es war ein Ritt auf der Rasierklinge: Nach großen Querelen haben sich die baden-württembergischen Grünen am Donnerstag dazu entschieden, Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufzunehmen. Sie erteilten damit einer möglichen Ampelkoalition mit SPD und FDP eine Absage.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stieß mit seinem Votum für eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition – er hatte lediglich die Unterstützung des fünfköpfigen Teams der Sondierungsgespräche – zunächst auf erheblichen Widerstand im Landesvorstand der Südwest-Grünen. In dem Gremium sprachen sich dem Vernehmen nach vor allem die jüngeren Mitglieder für eine Ampelkoalition aus. Nachdem sich Kretschmann am Vormittag nicht durchsetzen konnte, wurde am späten Nachmittag eine zweite Sitzung einberufen. In dieser stimmten dann 13 der 19 Mitglieder für eine Fortsetzung des grün-schwarzen Bündnisses. Die Grüne Jugend sprach daraufhin von einem „schlechten Aprilscherz“.

Die Führungsspitze der CDU entschied sich noch am Abend für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Grünen. „Die Sondierungsgespräche zeigen: Wir haben eine gemeinsame Idee für Baden-Württemberg“, sagte CDU-Landeschef Thomas Strobl. An diesem Samstag wollen Grüne und CDU bereits erneut zusammenkommen und ein gemeinsames Papier als Grundlage für die Koalitionsgespräche verabschieden.

Innerhalb der Grünen ist die Erwartung groß, dass sie ihre Klimaschutzthemen mit der CDU viel weitreichender umsetzen können, als dies in der Koalition in den vergangenen fünf Jahren der Fall gewesen ist. Hier geht es unter anderem um die generelle Solarpflicht auf den Dächern aller Neubauten oder auch um einen massiven Ausbau der Windenergie.

Bei SPD und FDP war die Enttäuschung groß, dass es zu keiner Ampelkoalition gekommen ist. „Die Grünen in Baden-Württemberg haben diese Chance verpasst und sich für ein mut- und kraftloses Weiter so entschieden“, sagte SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke erklärte, seine Partei sei in den Sondierungsrunden inhaltlich auf SPD und Grüne zugegangen. „Wir waren aber nicht dazu bereit, die FDP völlig Regulierungs- und Verbotsvorstellungen der Grünen zu unterwerfen“, so Rülke. Bei der CDU sei das anders. „Die CDU hat sich total den Grünen unterworfen“, lautete sein Fazit.

Arbeitgeber erleichtert

Bei der Landtagswahl am 14. März kamen die Grünen auf ihren historischen Höchstwert von 32,6 Prozent. Die CDU wiederum stürzte ab und erreichte nur noch 24,1 Prozent – so schlecht wie noch nie in der Geschichte Baden-Württembergs. Bei den Christdemokraten war die Sorge groß, auf den Oppositionsbänken allein neben der AfD zu sitzen.

Der neue Stuttgarter Landtag soll am 11. Mai erstmals zusammenkommen. Bis dahin muss die Koalition stehen. Die Stuttgarter Entscheidung sorgte auch in Berlin für großes Interesse. Die bundesweit erste grün geführte Ampel wäre mit Blick auf die Bundestagswahl im Herbst ein Signal gewesen. Im Südwesten reagierten hingegen die Arbeitgeber erleichtert. Rainer Dulger, Präsident der Unternehmer, verlangte neue Impulse für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg. Er forderte eine Politik, die auf Investitionen statt Wohltaten setze.

