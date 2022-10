Großes Jubiläum wird gefeiert

Sennfeld. Auf sage und schreibe 175 Jahre Chorgeschichte kann die Chorvereinigung Sennfeld bereits zurückblicken – eine Seltenheit in der heutigen Zeit. Zum Jubiläum veranstaltet die Chorvereinigung am Sonntag, 9. Oktober, ab 17 Uhr ein Chorkonzert in der evangelischen Kirche in Sennfeld. Die Fränkischen Nachrichten warfen gemeinsam mit der Vorsitzenden Eva Reichert und der ehemaligen Vorsitzenden und jetzigem Vorstandsmitglied, Waltraud Schaffer, einen Blick auf die bewegte Geschichte der Chorvereinigung.

Beide Frauen sind seit vielen Jahren im Verein tätig und haben viel erlebt, beispielsweise Chorreisen nach Griechenland, Spanien oder Irland sowie zahlreiche Liederabende. Aber auch die kürzlich erfolgte Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel war ein Höhepunkt.