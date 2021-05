Großes Fest der Musik

Würzburg. Mit einem äußerst vielseitigen Programm wollen die Veranstalter des Würzburger Kulturpicknicks vom 15. Juli bis 1. August die Besucher auf dem Würzburger Gelände im Neutorgraben erfreuen.

Zwar soll der Schwerpunkt auf regionalen Künstlern und Kulturveranstaltern liegen, doch auch überregional bekannte Größen wie der Comedian Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig bereichern das Programm. Besonders in diesem Jahr sind die zwei Familienveranstaltungen, in deren Rahmen am 18. Juli auch die Kinderliedermacher-Legende Fredrik Vahle zu Gast sein wird, der vielen durch Songs wie Anne Kaffekanne, Lilo Lausch oder Cowboy Jim ein Begriff ist. Integriert in das Kulturpicknick ist das Würzburger Flamenco-Festival.