Große Bereicherungfürs Leben

Main-Tauber-Kreis. Im Sportverein, bei caritativen Einrichtungen oder bei Hilfsorganisationen: Die Gesellschaft braucht die Ehrenamtlichen. Am 5. Dezember ist der „Tag des Ehrenamts“. Die FN haben sich mit Menschen unterhalten, die seit Jahren engagiert sind, und nach deren Beweggründen gefragt. Die Antwort: Der Gesellschaft etwas zurückgeben. Hildegard Schulze, Anneli Hammer, Robert Wenzel und Anni Miller haben großen Spaß an ihrer Aufgabe – auch wenn sie ganz unterschiedlich gelagert sind. Sie sehen ihr freiwilliges Engagement für die Gemeinschaft als eine großes Bereicherung des eigenen Lebens. Eindringlich ist dabei ihr Appell, dass sich viele Mitstreiter finden, die sich in der Gesellschaft engagieren und Verantwortung übernehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1