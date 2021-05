Großbrand in ehemaliger Kurklinik

Bad Mergentheim. Ein Großbrand hielt am frühen Sonntagmorgen die Einsatz- und Rettungskräfte in Bad Mergentheim in Atem: Im Dachstuhl in der seit Jahren leerstehenden Venen-Fachklinik Vesalius in der Bismarckstraße war das Feuer ausgebrochen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei am Sonntag auf rund 100 000 Euro.

Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Die ehemalige Bad Mergentheimer Kurklinik ist bekannt dafür, dass dort immer wieder Obdachlose Unterschlupf suchen oder Jugendliche sich dort unerlaubt aufhalten. Vor Ort wurde jedoch niemand angetroffen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das Feuer war in der gesamten Kurstadt bis nach Igersheim zu sehen. Über 80 Einsatzkräfte waren im Einsatz.