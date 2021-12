„Gröttle“ als Ort zum Innehalten

Beckstein. Ein Platz zum Innehalten: Am Gröttle zwischen Beckstein und Königshofen darf man zur Ruhe kommen. Vor 25 Jahren erhielt der Platz den kirchlichen Segen. Mehrere Kerzen brennen neben der Madonna. Aus Eichenholz wurde die Gottesmutter mit dem Kind geschaffen – und wohl in Anlehnung an den Weinort Beckstein noch mit einer prächtigen Weintraube geschmückt.

„Diese Stille genießen viele Besucher“, weiß Raimund Braun. Der Becksteiner kümmert sich seit vielen Jahren um das „Gröttle“. In mühevoller Kleinarbeit, so erzählt Braun, habe er von Beckstein her kommend Weg und Hang begehbar gemacht. In die steilsten Stellen wurden aus dem Fels Treppenstufen herausgehauen und eingebaut sowie vor der Grotte Platz für zwei Sitzbänke aus poliertem Stein geschaffen.