Gottesdienste zu Ostern

Würzburg. „Mit Christus an der Seite ist jedes Ende im Leben der Beginn von etwas Neuem, etwas ganz Anderem und Größerem.“ Das hat Bischof Dr. Franz Jung in der Osternacht am Samstagabend im Kiliansdom betont. In dem nächtlichen Gottesdienst spendete er drei Frauen die Taufe, die Firmung und die Erstkommunion.

Am Ostersonntag erklärte der Bischof im Würzburger Dom, der Blick auf den auferstandenen Herrn Christus sorge dafür, dass niemand sich mehr der eigenen Verletzungen zu schämen brauche. „Jesus erscheint Maria mit all seinen Wunden. Sie haben ihre todbringende Kraft verloren. Dennoch sind die Wundmale sichtbar. Sie werden zur Ausweiskarte, an der man Jesus erkennen kann als den Gekreuzigten und Auferstandenen. Jesus schämt sich dieser Wunden nicht.“

