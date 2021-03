Main-Tauber-Kreis. Abstandsregel, Hygienekonzepte, kein Gemeindegesang: in den Kirchengemeinden wurde viel dafür getan, die Religionsfreiheit in Einklang mit den Corona-Richtlinien zu bringen. Gebet und Glaubensausübung sollten im Gotteshaus auch unter Pandemiebedingungen möglich sein. Das Hin und Her um die Osterruhe und die Bitte, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten, hat auch die Dekane beschäftigt. Katholische und evangelische Christen wollen als Gemeinschaft Gottesdienst am Hochfest feiern, haben aber kreative Ideen auch für den virtuellen Raum entwickelt.

Im Kirchenbezirk Wertheim hat Dekanin Wibke Klomp allerdings aufgrund des hohen Inzidenz-Werts im Kreis bereits die Präsenzgottesdienste abgesagt.