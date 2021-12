Gottes Tür steht offen

Jetzt ist es zu spät! Das alte Jahr ist vergangen. Alles, was nicht erledigt wurde, bleibt unerledigt; alle guten Vorsätze, die nicht umgesetzt wurden, bleiben nichts als gute Vorsätze. Jetzt ist es zu spät. Ein unangenehmes Gefühl ist das. Dasselbe Gefühl, das man empfindet, wenn man kurz nach Ladenschluss vor einem Geschäft steht, in dem man eigentlich noch sehr dringend etwas besorgen wollte.

Und dann steht man vor verschlossener Tür. Abgewiesen. Jetzt ist es zu spät. Manchmal ist so etwas einfach nur ärgerlich, manchmal kann es sogar zu ernsten Schwierigkeiten kommen, wenn man zu spät ist. „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“, sagt der Volksmund. Da ist schon was dran. Und wir alle haben diese unangenehme Erfahrung schon gemacht.

© kirchengemeinde hardheim

Wie anders klingt da die Jahreslosung, die als biblisches Motto über dem neuen Jahr 2022 steht: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 6,37) Gott sei Dank, ich komme noch rechtzeitig! Denn bei Jesus Christus gibt es keinen Ladenschluss. Zumindest nicht in diesem Leben. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel: Gottes Tür steht allen Menschen offen, die (wieder) zu ihm kommen wollen. Egal, wie spät jemand dran ist im Leben. Egal, was vorher war. Egal, was der Grund für die Verspätung ist. Der himmlische Vater wartet mit weit geöffneten Armen. Jesus weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Das ist die große Einladung, die gewissermaßen über dem neuen Jahr steht: Jetzt ist die Zeit, um Kontakt mit Gott aufzunehmen. Zum ersten Mal oder vielleicht seit langem mal wieder. Dafür reicht ein einfaches Gebet aus. In einem stillen Moment zu Gott gesprochen: „Hier bin ich. Ich komme zu dir. Öffne mir die Tür.“

Und dann vertrauen Sie darauf, dass Jesus Christus versprochen hat: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Sie werden staunen. Denn er öffnet die Tür. Ein frohes und gesegnetes Jahr 2022 wünsche ich Ihnen.

Pfarrer Markus J. Keller, Evangelische Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen