Main-Tauber-Kreis. Streit gibt es wohl irgendwann in jeder Beziehung. Doch im einigen artet er in Gewalt aus. Und die bekommt dann oft die Frau zu spüren. Experten befürchten, dass die Zahl dieser Fälle wegen der Corona-Pandemie ansteigt.

Ob das so ist, lässt sich nicht einfach sagen, wie die Leiterin der Beratungs- und Interventionsstelle „Frauen helfen Frauen“, Erstberatungsstelle im Main-Tauber-Kreis bei häuslicher Gewalt und Platzverweis, im Gespräch mit den FN betont. Denn „die Gewalt gab es schon vor Corona“, erklärt Sandra Klingert. Doch ist sie überzeugt, dass die Pandemie Missstände eher aufdecke, vor allem wenn die Kinder die Auseinandersetzungen mitbekommen. So habe sie in den vergangenen Monaten eine Zunahme bei der Zahl der insgesamt erfolgten Beratungskontakte festgestellt.