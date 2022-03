„Gesunder Mittelweg“ die Lösung

Buchen. Die aktuelle Kriegslage in der Ukraine lässt auch Kinder nicht kalt. Das stellt Erzieherin Ulrike Link von der evangelischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Buchen fest. Die Kleinen sehen Bilder im Fernsehen und hören die schlechten Nachrichten im Radio. Anschließend nehmen sie diese Dinge mit in den Kindergarten. Da ist dann Sensibilität vonseiten der Erzieher gefragt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Link und ihr Team wollen beispielsweise nicht in großer Runde mit den Kindern über die Situation sprechen. Sollte ein Kind aber Fragen haben, wollen die Erzieher diese beantworten. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt. Sie empfiehlt, erst einmal abzuwarten, was vonseiten des Kindes kommt und dann entsprechend zu reagieren. Ein„gesunder Mittelweg“ in Bezug auf die Kommunikation ist die Lösung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2