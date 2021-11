Gespräche über Vorsitz

Berlin. Nach dem Votum der Basis für eine Mitgliederbefragung über den künftigen CDU-Vorsitz sondieren mögliche Kandidaten hinter den Kulissen die Chancen für eine einvernehmliche Teamlösung. „Dass miteinander gesprochen wird, ist klar“, sagte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen am Montag im Deutschlandfunk. Er gilt selbst als einer der Aspiranten für die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet.

Keine Bestätigung gab es für einen Bericht der „Bild“-Zeitung, dass der frühere Unions-Fraktionschef Friedrich Merz versuche, den geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in sein Team zu holen. „Nicht mein Absender, nicht meine Handschrift“, schrieb Merz dazu auf Twitter. Auch Spahn selbst wird Interesse am CDU-Vorsitz nachgesagt, außerdem dem Vizevorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Carsten Linnemann.

An diesem Dienstag kommen in Berlin Präsidium und Bundesvorstand der CDU zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Dabei wird es um die Umsetzung der Mitgliederbefragung gehen, die die Kreisdelegiertenkonferenz am Samstag gefordert hatte. Generalsekretär Paul Ziemiak will dazu einen Vorschlag vorlegen. dpa