Geschichte in spannenden Anekdoten

Weikersheim. So spannend kann Stadtgeschichte sein: Werner Hanker führte virtuell bei einem Vortrag zu bekannten und fast schon geheimen Weikersheimer Plätzen. Der Zuspruch zu dem historischen Stadtspaziergang mit Werner Hanker im Rathaus-Sitzungssaal war jedenfalls riesig – und das inhaltliche Interesse hoch. Die Stadtkulisse kennen Einwohner zwar gut, doch wie war das damals, als es den Marktplatz so noch gar nicht gab? Und was hat es mit dem Weikersheimer „Englischen Bad“ auf sich?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es war erfrischend, dass Werner Hanker – langjähriger leitender Mitarbeiter im Rathaus – nicht den akademischen Vortragsweg wählte, sondern anekdotenhaft durch den Ort führte. An Plätze, die man kennt und über die man doch kaum etwas wusste. Wer am Freitagabend im Rathaus dabei war: Jetzt kann man Geschichte(n) weitererzählen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2