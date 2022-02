Geplante Änderungen vorgestellt

Hardheim. Wenn das Thema Erfapark auf der Tagesordnung einer Gemeinderatssitzung in Hardheim steht, sind die Zuschauerplätze immer gut gefüllt – so war das auch in der Sitzung am Montag in der Erftalhalle. Architekt Markus Rathke und Projektentwickler Andreas von Ommen von Schoofs Immobilien waren gemeinsam mit einem Vertreter der Rewe-Group zu Gast, um die derzeitige Änderungsplanung vorzustellen. Wichtig sei allen Beteiligten, so van Ommen, dass der neue Erfapark im städtebaulichen Einklang steht. Deshalb habe man die Anregung der Gremiumsmitglieder aufgenommen, die bei der letzten Vorstellung das Flachdach moniert hatten. Auf zwei der vier „Streifen“ kommt nun statt eines Flachdachs ein geneigtes Dach.

