Genussvolles Bummeln in der Kurstadt

Bad Mergentheim. Der Nachtbummel lockte wieder viele Menschen in die Kurstadt. Die Innenstadt war diesmal mit Lichtelementen dekoriert.

Eine beliebte Traditionsveranstaltung der Citygemeinschaft ist das „Night-Shopping“ längst. Einkaufen und Genießen bis Mitternacht lautet das Motto. Statt Musik – wie im Mai – bot das Rahmenprogramm diesmal Lichtelemente, so genannte Airlights, und zudem kulinarische Genüsse. Als der Regen kam, störte sich kaum jemand daran. Erfahrungsgemäß dauert es in diesem Jahr ja nicht lange, und die Wolke zieht weiter. So war es auch am späten Freitagnachmittag, und in den folgenden Stunden fielen nur vereinzelt ein paar kaum wahrnehmbare Tröpfchen vom Himmel über der Innenstadt. Die Stimmung wurde nicht davon getrübt.