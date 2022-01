Gemeinsam auf dem Weg des Glaubens

Lauda-Königshofen. Nach Wegen für die Zukunft der katholischen Kirche vor Ort sucht das Projekt Kirchengemeinde 2030 der Erzdiözese. Pfarrer Stefan Märkl und Dr. Robert Koczy koordinieren den Prozess für den Bereich zwischen Wittighausen und Krautheim. Neben der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen gehören auch Boxberg-Ahorn, Grünsfeld-Wittighausen sowie Krautheim-Ravenstein-Assamstadt zu „ihrem“ Bereich. Die künftige Ausdehnung der Kirchengemeinde entspricht dem ehemaligen Dekanat Lauda.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Man will die Herausforderungen der Zeit in Angriff nehmen, katholisches Leben in der Gesellschaft entwickeln und sich auf den Weg des Glaubens machen. Projektauftakt ist am Sonntag, 16. Januar, mit einer Gebetsandacht in Berolzheim.