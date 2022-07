Gemeinderat beschließt Kooperation

Großrinderfeld. Zusammen mit der Stadt Lauda-Königshofen will Großrinderfeld die Betreuung der Kinder in Zukunft selbst in die Hand nehmen und einen Zweckverband gründen. Der Gemeinderat Großrinderfeld beschloss dies einstimmig. Die Vorteile dieser interkommunalen Lösung bestünden in der gemeinsamen Personalentwicklung, der Aus- und Fortbildung, der Kindergartengeschäftsführung sowie der Kooperation in Vertretungsregelungen.

Neben Lauda-Königshofen und Großrinderfeld haben schon weitere Nachbarkommunen angekündigt, diese Entwicklung zu beobachten und sich womöglich zu einem späteren Zeitpunkt dem Zweckverband anschließen zu wollen. „Was wir heute beschlossen haben, gibt es in ganz Baden-Württemberg noch nicht, wir sind mal wieder Vorreiter“, sagte Bürgermeister Johannes Leibold.