Gemeinde kämpft für Ansiedlung

Buch. Das Unternehmen Kärcher beabsichtigt, im Gewerbegebiet „Frühmesser“ in Buch ein neues Service Center zu errichten und sich von seinem bisherigen Standort in Gissigheim zurückzuziehen.

Nachdem eine Familie per Anwalt den Antrag gestellt hatte, das Bebauungsplanverfahren einzustellen, hat sie nun auch gegen den Bauantrag für das 17,5-Millionen-Projekt, das in dem Ahorner Ortsteil rund 100 Arbeitsplätze bieten soll, Einwände erhoben.

Ahorns Bürgermeister Benjamin Czernin sagte gegenüber den FN: „Wir werden als Gemeinde weiter für die Ansiedlung von Kärcher kämpfen und alles in unserer Macht stehende dafür tun. Es wäre unbegreiflich, wenn so viele Arbeitsplätze in unserer Region wegfallen würden.“