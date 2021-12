Geld und die Kontakte fehlen

Weikersheim. Von zusammenwachsenden Gemeinden und weitgehend besetzten Pfarrstellen berichtete Dekanin Renate Meixner den zur Bezirkssynode versammelten Pfarrern und Kirchengemeinderäten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine „neue Normalität“, so stellte sie fest, habe man inzwischen erreicht und „es gibt kein Zurück mehr“. Digital könne man auch in den kirchlichen Gremien die nötigen Geschäfte erledigen und auch in einem gewissen Rahmen inhaltlich arbeiten, doch „die so wichtige persönliche Begegnung fehlt nach wie vor“. Und gerade in den letzten Monaten habe man den Wert einer echten Begegnung von Mensch zu Mensch neu schätzen gelernt, auch das gemeinsame Singen und Musizieren. Selbst die Konfirmanden vermissten den Konfirmandenunterricht „in echt“.