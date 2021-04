Main-Tauber-Kreis. Durch die erzwungene Isolation aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Menschen die wohltuende Wirkung von Wald- und Wiesenspaziergängen entdeckt. Bewegung tut gut. Die Natur schenkt innere Ruhe und Gelassenheit. Ein Wermutstropfen ist jedoch die Gefahr durch Zecken, die im Gras und an Sträuchern lauern, um Blut zu saugen.

Die Spinnentiere können dabei für den Menschen gefährliche Infektionskrankheiten übertragen. Bekannt ist neben Borreliose auch die Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Milde Winter begünstigen die Ausbreitung der Mini-Vampire. In den heimischen Wiesen und Wäldern startet die Zecken-Saison inzwischen schon im Februar. Die Gefahr, durch einen Biss an Borreliose zu erkranken, ist in der Region Heilbronn-Franken besonders hoch.