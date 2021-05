Gedenken an Professor Karl Rückert

Beckstein. Er ist Gründungsvater der Winzergenossenschaft und war bis zu seinem Tod deren Vorsitzender: Professor Dr. Karl Theodor Rückert (1840 – 1907). Der Theologe, der auch als Lehrer in Tauberbischofsheim und Freiburg unterrichtet hatte, gründete 1894 zusammen mit einigen Winzern die Genossenschaft.

Der Becksteiner Reimund Braun will nun in einem privaten Engagement das Andenken an den wichtigen Heimatsohn wieder in Erinnerung rufen. Deshalb hat er einen Gedenkstein neben der Friedhofskapelle errichtet, die Rückert gestiftet hat. Am Sonntag, 16. Mai, soll der Stein mit der Bronze-Tafel im Rahmen einer Andacht von Pfarrer Ralph Walterspacher und im Beisein von Bürgermeister Dr. Lukas Braun geweiht werden.