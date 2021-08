Geballte Information in der Beilage

Zum 26. Mal in Folge erscheint heute die Fußball-Beilage der Fränkischen Nachrichten.

Der „Volltreffer“ ist 48 Seiten stark und informiert über Spielerwechsel und Kader-Zusammenstellungen der aktiven Vereine aus den Fußballkreisen Tauberbischofsheim und Buchen sowie aus dem Bezirk Hohenlohe.

Die FN-Fußball-Beilage „Volltreffer“ liegt heute der Zeitung bei. © K. Greulich

Mit forschen Prognosen, so wie in den Vorjahren, haben wir uns dieses Mal ein wenig zurückgehalten. Dies ganz einfach deshalb, weil seriöse Voraussagen nach knapp zehnmonatiger Ligaspiel-Pause kaum möglich sind.

Was machen die Kickers?

Etwas besser ging das bei den Würzburger Kickers. Auch der dritte Aufenthalt in der 2. Bundesliga dauerte nur eine Saison lang.

Wie will sich die einzige Profimannschaft in der Region nach dem erneuten Abstieg in der bereits begonnenen Drittliga-Spielzeit konsolidieren?

Dazu haben wir die Mannschaften aus der Region unter die Lupe genommen, die in überregionalen Ligen an den Start gehen.

Ein Interview mit dem BFV-Vizepräsidenten Rüdiger Heiß und Informationen zu den Corona-Verordnungen runden die neue Fußballbeilage ab. red