Gaslager in der Tiefe

Sandhausen. 47 nationale Gas-Speicher gibt es in Deutschland – an 33 Standorten, alle liegen unter Tage, teils in mehreren Kilometer Tiefe. Und sie haben riesige Dimensionen. Vier davon befinden sich in oder am Rande der Metropolregion: nördlich der BASF-Kläranlage auf Frankenthaler Gemarkung, in den beiden südhessischen Kommunen Hähnlein und Stockstadt sowie in Sandhausen im Rhein-Neckar-Kreis. In Sandhausen wird das Gas in eine zwölf Meter dicke, in 600 Meter Tiefe liegende natürliche Schicht aus porösem Sandstein gepresst, die man in den 1950er Jahren entdeckt hat, als man – vergeblich – nach Erdöl bohrte. Zwei Quadratkilometer groß ist die Schicht. Wer auf der A 5 nach Mannheim unterwegs ist, fährt über sie hinweg.

