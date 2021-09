Für Gerechtigkeit

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

Robert Binder, Linke. © Jürgen besserer

die Welt befindet sich im Wandel. Lassen Sie uns gemeinsam den Wandel mit einer sozialen und ökologischen Transformation gestalten.

Die Bundestagswahl entscheidet darüber, ob wir diese Veränderung schaffen, wie unser aller Weg in den nächsten Jahren aussehen wird. Die Linke steht unter anderem für:

– eine soziale Sicherheit für alle. Das gilt besonders für unsere Gesundheit. Die Corona-Krise hat allen vor Augen geführt, dass das Gesundheitssystem falsch orientiert und organisiert ist. Damit muss Schluss sein. Wir alle sind potenzielle Patientinnen und Patienten und Menschen mit Pflegebedarf. Und deshalb sehen wir als Linke die Gesundheitsversorgung und die Pflege in staatlicher Hand, für mehr Personal und mehr Regulierung. Sie darf sich nicht an Gewinn orientieren, sondern daran, was für uns Menschen gut und wichtig ist. Wählen Sie Die Linke, damit die Daseinsfürsorge wieder vom Staat verantwortet wird.

– eine anständige Entlohnung der Arbeit. Der Mindestlohn muss auf 13 Euro erhöht werden. Es ist zutiefst unsozial, wenn Arbeit so entwertet wird, dass Menschen davon nicht mehr leben können. Nur ein gesetzlicher Mindestlohn in angemessener Höhe kann eine solche Entwertung und damit einhergehende Entwürdigung stoppen. Unterstützen Sie Die Linke, damit der Mindestlohn sich erhöht.

– einen Vorrang der Ausgaben für Klimaschutz, Bildung und Gesundheit. Der Schutz unseres Klimas muss schneller und effizienter gestaltet werden. Das muss einhergehen mit der sozialen Gerechtigkeit. Es darf bei den Veränderungsprozessen keine Verlierer geben, weil die Kosten falsch verteilt werden, weil Menschen kein Einkommen mehr haben. Deshalb ist die Frage der Transformation sowohl eine ökologische als auch eine soziale. Alle müssen mitgenommen werden, nur gemeinsam werden wir diesen Wandel schaffen. Helfen Sie mit, dass die Zukunft eine Chance hat. Wählen Sie Die Linke.

– eine gerechte Besteuerung. Untere und mittlere Einkommen sollen entlastet werden. Dennoch sind die ökologischen, sozialen und gerechten Forderungen finanzierbar, mit der Steuerpolitik für einen sozialen Ausgleich. Es ist nicht sozial und gerecht, wenn zwei Drittel der Vermögen in der Hand von zehn Prozent der Bevölkerung sind. Eine Vermögenssteuer für Vermögen oberhalb von einer Million Euro hilft dem ökologischen und sozialen Wandel für eine Zukunft auf unserem Planeten. Wählen Sie Die Linke, damit die Vermögenssteuer kommt. Wählen Sie Die Linke für eine gerechte, ökologische und soziale Veränderung.