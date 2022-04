Fröhliche Ostern

Odenwald/Tauber. Ein sehr seltenes und ungewöhnliches Motiv für eine Ansichtskarte zu Ostern, dachte sich ein unbekannter, aber fachlich durchaus talentierter Künstler hier aus: Eine Schmetterlingshochzeit. Er im Frack mit Blumenstrauß, sie im unschuldigen weißen Kleid auf einem Palmkätzchen sitzend. In der letzten Märzwoche konnte man in unserer Region tatsächlich sehr viele Schmetterlinge beobachten, die allerdings der überraschende Spätwintereinbruch wieder in ihre Winterverstecke vertrieb. Wollen wir hoffen, dass, wie auf der Ansichtskarte aus dem Jahr 1916, der Frühling bald wieder das Kommando übernimmt und die Schmetterlinge die Ostertage mit uns zusammen genießen können. / bege

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1