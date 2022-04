Freude über den kleinen Mohammad

Tauberbischofsheim. Mohammad war noch gar nicht geboren, als seine Mutter Fatima aus der Ukraine flüchtete. Vor genau vier Wochen kam der kleine Junge dann im Bad Mergentheimer Caritas-Krankenhaus als erstes Baby aus der Ukraine auf die Welt. Er lebt jetzt zusammen mit seiner Mutter bei seiner Tante in Tauberbischofsheim.

Die 27-jährige gebürtige Libanesin Fatima hat zehn Jahre in der Ukraine gelebt, dort Medizin studiert und ist nun Kinderärztin. Die Ukraine bezeichnet sie im FN-Gespräch in Tauberbischofsheim als „ihr“ Land. Auch wenn sie glücklich ist über ihren kleinen Sohn, den sie in Sicherheit in Bad Mergentheim auf die Welt bringen konnte, ist sie gleichzeitig sehr traurig: „Ich fühle mich wie eine Ukrainerin. Die Menschen dort sind so friedfertig und lieben das Leben. Mit einem Krieg hatte niemand gerechnet.“

