Freude am Leben trotz Parkinson

Tauberbischofsheim. Tamara Roth leitet in Tauberbischofsheim eine Selbsthilfegruppe für an Parkinson erkrankte Menschen und ihre Angehörigen. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass nicht nur die Betroffenen selbst Beistand brauchen, sondern auch diejenigen, die mit dieser schleichend fortschreitenden Krankheit eines nahe stehenden Menschen leben müssen.

Durch ihren Vater, der im vergangenen Oktober gestorben ist, kam sie mit Morbus Parkinson in Berührung. „Er hatte einen schweren Verlauf und zudem so ziemlich alles ,mitgenommen’, was es an Begleiterscheinungen gibt. Mit ihrer Selbsthilfegruppe hat sie das geschaffen, was ihr und ihrer Familie damals fehlte: Eine zentrale Anlaufstelle für direkt und indirekt Betroffene, in der man sich gezielt informieren und ungehemmt austauschen kann.