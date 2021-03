Bretzfeld. Eine 87-jährige Seniorin aus dem hohenlohischen Bretzfeld verlor durch einen Trickbetrug über 40 000 Euro. Ein unbekannter Anrufer hatte ihr von einem illegalen Abhebungsversuch auf ihrem Konto berichtet und sie dazu gebracht, einem weiteren Mann ihre EC-Karte und die Nummer der dazugehörigen PIN zu übergeben. Danach wurde sie aufgefordert, aus Sicherheitsgründen auch ihr Bankschließfach zu leeren und demselben Boten auszuhändigen. Dabei handelte es sich um 40 000 Euro. Die Polizei rät zur Vorsicht, wenn Unbekannte anrufen und nach den finanziellen Verhältnissen fragen oder Geld fordern. „Überweisen oder übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen und informieren Sie bei verdächtigen Anrufern die 110“, so die Polizei.

