Flucht unters Bett

Ochsenfurt. Ein Mann hat am Sonntag in Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) betrunken einen Unfall verursacht und sich danach vor der Polizei versteckt. Zuvor meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass an der Straße zwischen Zeubelried und Erlach drei Leitpfosten umgefahren worden waren. Weiter fand der Zeuge dort ein Kennzeichen. Deshalb konnte der verantwortliche Fahrzeugführer schnell ermittelt werden: Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann. Bei der Überprüfung seiner Anschrift wurde das Unfallfahrzeug, ein Kleintransporter, vor seinem Wohnhaus entdeckt. Die Haustüre stand offen. Nach kurzer Suche konnte er entdeckt werden – er hatte sich unter seinem Bett versteckt und roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, er hatte 1,82 Promille. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

AdUnit urban-intext1