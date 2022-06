Feuerwehr sucht Nachwuchs

Buchen. Die Buchener Feuerwehr verliert in den nächsten zehn Jahren aus Altersgründen rund hundert Einsatzkräfte. Deshalb genießt die Nachwuchsgewinnung höchste Prioritäten bei Stadtkommandant Andreas Hollerbach und seinen Kollegen von den Stadtteilwehren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit Fachbereichsleiterin Simone Schölch von der Stadtverwaltung stellte er den neu verfassten Brandschutzbedarfsplan der Stadt Buchen vor. Erfreulich ist, dass die Wehr derzeit personell gut aufgestellt ist. Es ist gewährleistet, dass im bebauten Gebiet eine Löschgruppe innerhalb von zehn Minuten den Einsatzort erreicht. Im öffentlichen Straßennetz ist dies zu 78 Prozent der Fall. Die Tageseinsatzstärke liegt nach dem Gutachten bei 98 Personen. Die Stadt Buchen weiß um die Bedeutung der Feuerwehr und wird weiterhin in deren Ausrüstung investieren. So will sie in diesem und im nächsten Jahr vier neue Feuerwehrfahrzeuge anschaffen. Auch die Gerätehäuser in den Stadtteilen sollen auf lange Sicht modernisiert werden. mb