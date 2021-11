Festspiele vor neuer Saison

Jagsthausen. Eine spannende und abwechslungsreiche Mischung aus Musical, Schauspiel sowie Kinder- und Familientheater erwartet den Besucher der Burgfestspiele auch in der 71. Spielzeit, die am 11. Juni 2022 mit dem Musical von Monty Python’s „Spamalot“ eröffnet wird. Bereits am 4. Juni finden die Premieren der Kinderstücke „Der kleine Vampir“ und „Die dumme Augustine“ statt. Zu sehen sein wird eine neue Sicht auf das Traditionsstück „Götz von Berlichingen“. „Baskerville – Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville“ in der Regie von Eva Hosemann kehrt am 1. Juli zurück in den Burghof. Wie in den Vorjahren wird auch in den Wintermonaten ein vielfältiges Programm geboten. Der Vorverkauf für die Spielzeit 2022 startet am 29. November um 9 Uhr.

