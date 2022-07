Festpersonal bereitet Sorgen

Bad Mergentheim. Das 85. Volksfest ist schon wieder Geschichte. Zeit für eine Bilanz. Eine fröhlich-ausgelassene Stimmung herrschte bei Tausenden Gästen. Unübersehbar waren aber auch die langen Warteschlangen an der Essensausgabe zu den Stoßzeiten.

Nach zweimaliger Pandemie-Pause waren am Rand der Kurstadt wieder Fahrgeschäfte, Live-Musik und kulinarische Schmankerln vereint und lockten unzählige Besucher an den insgesamt vier Tagen an.

Die Stadt Bad Mergentheim arbeitete wieder mit „Uebel & Sachs“ als Generalveranstalter zusammen und natürlich mit der Herbsthäuser Brauerei. Neu im Team waren die Festzeltbetriebe Schuhmann. Die Bilanz fällt insgesamt positiv aus, wenngleich die Personalprobleme im Gastro-Bereich mit den entsprechenden Folgen offen eingeräumt werden.